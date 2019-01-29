В Швейцарии полицейского оштрафовали за превышение скорости во время погони

Преследование грабителей банка, по мнению швейцарского суда, не дает правоохранителям права превышать скорость.

В Женеве полицейского оштрафовали на 600 (€528) франков за превышение скорости во время преследования подозреваемых в ограблении банка. Об этом во вторник, 29 января, сообщает The Local.

Полицейский попробовал оспорить решение суда, но Федеральный верховный суд оставил решение низшей инстанции в силе.

Отмечается, что правоохранитель в ходе преследования дважды превысил скорость: в первый раз на 30 км/ч, а во второй - на 42 км/ч.

Прокуроры посчитали, что первый случай превышения скорости был допустим. Второй же случай был воспринят, как грубое нарушение правил дорожного движения. В итоге, полицейский был оштрафован на 600 франков.

Как объяснили в суде, превышение скорости допустимо, если чья-либо жизнь находится под угрозой. Полицейский знал, что подозреваемые не причинят вреда ничьей жизни, поэтому он должен был выбрать скорость, которая не создавала бы потенциальную опасность для окружающих.

Ранее в Италии при попытке скрыться от полиции погибли четыре человека. Полиция несколько минут преследовала автомобиль, пока тот не вылетел с дороги из-за опасных маневров.

Напомним, в Ровно водитель попал в аварию, убегая от полиции. Как оказалось, водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet