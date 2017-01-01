В Польше шесть туристов попали под лавину
В настоящее время в польских Татрах действует второй уровень лавинной опасности.
В польских Татрах шесть туристов попали под лавину. Об этом в среду, 30 января, информирует RMFFM.
Спасатели нашли лыжников. Трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу Кракова.
Польские спасатели пока обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.
Как сообщалось, 26 января в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под лавину. Один из них погиб.
В тот же день в результате схода лавины погиб заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци.
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