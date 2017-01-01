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Евродепутат назвал новую негласную дату Brexit

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Польский европарламентарий рассказал о достоверной информации относительно окончательной даты выхода Великобритании из ЕС.
Ришард Чарнецкий рассказал о новой дате Brexit
Ришард Чарнецкий рассказал о новой дате Brexit
polradio.pl

В Европейском Союзе решили отложить выход Великобритании до 1 января 2020 года. Об этом в среду, 30 января Польскому радио сообщил евродепутат Ришард Чарнецкий.

"Великобритания выйдет из Евросоюза, вероятно, 1 января 2020. Я владею такой информацией и ее делюсь с вами", - заявил Чарнецкий.

Он отметил, что до этого срока будут продолжаться переговоры об условиях выхода.

"Я думаю, что со стороны Европейского Союза решение уже принято. И Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продолжены на девять месяцев, то есть они продлятся до конца 2019 года", - сказал Чарнецкий.

Евродепутат заметил, что, хотя Великобритания формально будет членом ЕС на три квартала дольше, однако, британские евродепутаты не смогут участвовать в нынешних выборах в Европарламент.

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Теги: ЕС, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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