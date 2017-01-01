Снегопад в Британии: отменены авиарейсы и закрыты школы

Сильный снегопад на северо-западе Англии привел к перебоям в работе аэропортов и закрытию большинства школ Манчестера и Ливерпуля.

В результате сильного снегопада на северо-западе Англии произошли перебои в работе аэропортов Манчестера и Ливерпуля. Об этом в среду, 30 января, сообщает Sky News.

В частности, указано, что в этих двух аэропортах в течение некоторого времени были полностью закрыты взлетно-посадочные полосы. Известно, что в настоящее время работа аэропортов возобновлена, однако руководство рекомендует пассажирам заранее проверять статус своего рейса из-за возможных задержек.

"Взлетно-посадочная полоса сейчас открыта, но многие авиарейсы задержаны", - сообщает пресс-служба аэропорта Ливерпуля в Twitter.

Также, как сообщается, в Ливерпуле и Манчестере в среду отменены занятия в большинстве учебных заведений. Несколько десятков школ закрыты и в Шотландии, отмечает издание.

В то же время местные метеорологические службы прогнозируют, что температура воздуха в Манчестере может опуститься до -11 градусов по Цельсию, что станет рекордно низким показателем, зафиксированным этой зимой в указанном английском городе.

Ранее снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома.

Также сообщалось, что в США в результате сильного снегопада погибли три человека.

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