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На побережье Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом

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На пляже города Сюртенвиль были найдены два кресла, предположительно, из пропавшего самолета.
В районе обнаружения кресел начнутся подводные поиски самолета
В районе обнаружения кресел начнутся подводные поиски самолета

На побережье северо-запада Франции найдены фрагменты двух кресел, которые могут принадлежать легкомоторному самолету, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщается на сайте Службы расследования авиационных инцидентов Великобритании.

Фрагмент одного кресла был найден утром 28 января на берегу Сюртенвиля. Вечером в тот же день было найдено второе кресло.

В ближайшие дни в районе Ла-Манша, определенном после обнаружения кресел, начнутся подводные поиски пропавшего самолета.

Напомним, самолет с двумя людьми на борту, включая Салу пропал с радаров над Ла-Маншем 21 января. По данным СМИ, футболист успел записать сообщение перед исчезновеним самолета.

О завершении поисковой операции было объявлено 24 января. 

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Франция, Ла-Манш, футболист
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Источник: korrespondent.net

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