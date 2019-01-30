В Индии за колдовство убили женщину и ее четверых детей

Шесть мужчин ворвались в дом и с помощью лома убили женщину и ее детей в возрасте 4, 7, 12 лет и 10 месяцев.

В восточной Индии шестеро местных жителей убили женщину и ее четверых детей, заподозрив ее в занятиях черной магией, сообщает CNN.

Как сообщается, 24 января пятеро мужчин - все из одной семьи - с "белым" колдуном ворвались в дом Мандри Мунда в штате Одиша и с помощью лома убили женщину и ее детей в возрасте 4, 7, 12 лет и 10 месяцев.

Подозреваемые утверждают, что женщина занималась черной магией и наложила заклинание на собственную семью, в результате чего 12-летняя девочка заболела и умерла в декабре.

"Семья отправилась к колдуну Будхраму Мунда. Он сказал, что в деревне есть ведьма, и именно поэтому она (девочка) умерла", - сказал представитель полиции.

Мужчины, убив Мандри Мунда и ее детей, сбросили их тела в колодец.

Преследование женщин, обвиняемых в колдовстве, особенно распространено в сельских районах восточных индийских штатов Одиша и Джаркханд.

По данным Национального бюро регистрации преступлений, в 2016 году по подозрению в колдовстве были убиты 134 человека.

Как сообщалось, в Индии убили пятерых женщин, обвинив в колдовстве. Пять женщин в возрасте от 45 до 50 были убиты в индийской деревне толпой. Подобные инциденты довольно часто происходят в индийской провинции. В конце июля стало известно, что идентичный случай произошел в восточном штате Ассам. Жертвой односельчан стала женщина 63 лет.

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