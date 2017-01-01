Трамп поздравил Гуайдо с получением президентских полномочий

Президент США и лидер оппозиции Венесуэлы договорились поддерживать регулярный контакт, чтобы восстановить двусторонние отношения между странами.

Дональд Трамп поздравил Хуан Гуайдо со вступлением в должность президента

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо со вступлением в должность президента. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что политики пообщались в телефонном режиме и договорились поддерживать регулярный контакт.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента, - говорится в сообщении пресс-службы.

Позже Гуайдо в своем микроблоге Twitter поблагодарил Трампа за поддержку.

"Я признателен президенту США Дональду Трампу за его звонок, во время которого он подтвердил, что полностью поддерживает нашу демократическую работу, что необходимо направить гуманитарную помощь и что его администрация признает нас в качестве законного правительства", - написал Гуайдо.

Накануне сообщалось, что США передали Гуайдо контроль над активами Венесуэлы в американских банках.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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