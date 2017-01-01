На Корсике пожилой мужчина открыл стрельбу на улице

Жертвами 70-летнего мужчины стали пять человек. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полици ведет спецоперацию по обезвреживанию стрелка.

В городе Бастия на французском острове Корсика в среду, 30 января, местный житель открыл огонь по прохожим. В результате были ранены по меньшей мере пять человек, сообщает телеканал France 3 Corse.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 16.00 по местному времени. Мужчина начал стрелять по прохожим, ранив пять человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прекратив стрелять, он заперся в одном из домов. На месте происшествия продолжается полицейская спецоперация: сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со стрелком.

Причина нападения пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявшему около 70 лет.

Напомним, сегодня у здания суда в Николаеве расстреляли двух человек. Позже сообщалось о задержании стрелков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet