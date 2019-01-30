Президент Венесуэлы: Трамп приказал убить меня

Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп якобы приказал соседней Колумбии убить его.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет главу США Дональда Трампа в том, что он якобы приказал убить лидера южноамериканской страны. Об этом в среду, 30 января, сообщает Reuters.

Как отмечается, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

По данным агентства, в свою очередь основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия, заявила о готовности стать посредником между властью и оппозицией страны.

Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Вскоре о признании Гуайдо заявили представители ряда других государств.

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