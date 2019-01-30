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Президент Венесуэлы: Трамп приказал убить меня

Комментариев: 3
Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп якобы приказал соседней Колумбии убить его.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет главу США Дональда Трампа в том, что он якобы приказал убить лидера южноамериканской страны. Об этом в среду, 30 января, сообщает Reuters.

Как отмечается, 56-летний Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

По данным агентства, в свою очередь основной мировой покровитель Венесуэлы, Россия, заявила о готовности стать посредником между властью и оппозицией страны.

Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Вскоре о признании Гуайдо заявили представители ряда других государств.

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Теги: США, президент, протесты, Венесуэла, Трамп, Дональд Трамп, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ruspidor    30.01.2019, 21:13
Оценка:  +2
Ruspidor
Раисся посредник, шо, опять? Заключайте Каракас и Каракас-2!
Ruspidor    30.01.2019, 21:12
Оценка:  +2
Ruspidor
Так убейся уже, нытик!
Letohradek    30.01.2019, 20:50
Оценка:  +2
Letohradek
Бред, все с той же серии, как американцы хотели разместить свою военную базу в Крыму ))
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