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Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв приблизилось к сотне

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Численность погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке страны увеличилась до 99 человек.
В Бразилии ищут пропавших при прорыве плотины
В Бразилии ищут пропавших при прорыве плотины
 
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 99 человек, без вести пропавшими считаются 259 человек. Об этом в среду, 30 января, сообщил портал Globo со ссылкой на местные власти.
 
Отмечается, что в настоящее время опознаны 57 человек.
 
Ранее было известно о 84 погибших и 276 пропавших без вести. 
 
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента расследуют.

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Теги: Бразилия, жертвы, погибли, дамба, прорыв, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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