Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв приблизилось к сотне
Численность погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке страны увеличилась до 99 человек.
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс погибли 99 человек, без вести пропавшими считаются 259 человек. Об этом в среду, 30 января, сообщил портал Globo со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в настоящее время опознаны 57 человек.
Ранее было известно о 84 погибших и 276 пропавших без вести.
Напомним, в пятницу, 25 января, в муниципалитете Брумадинью разрушилась дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента расследуют.
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