Мадуро пригрозил США наихудшим вариантом Вьетнама

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 30 января, выпустил видеообращение, в котором предупредил венесуэльцев о риске военной интервенции США.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, то они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также обратился к американцам с просьбой помочь ему остановить президента США Дональда Трампа.

"Я прошу вашей поддержки, чтобы отразить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая пытается сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не допустите этого!", - подчеркнул глава государства.

