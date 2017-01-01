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Мадуро пригрозил США наихудшим вариантом Вьетнама

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Венесуэльский лидер пообещал самый плохой сценарий повторения вьетнамской войны в случае военного вторжения США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 30 января, выпустил видеообращение, в котором предупредил венесуэльцев о риске военной интервенции США.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, то они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", - отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также обратился к американцам с просьбой помочь ему остановить президента США Дональда Трампа.

"Я прошу вашей поддержки, чтобы отразить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая пытается сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не допустите этого!", - подчеркнул глава государства.

Ранее Мадуро объявил, что до мая в стране появятся два миллиона ополченцев, которые будут защищать страну от "североамериканской империи".

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, возглавляющий венесуэльскую оппозицию, объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В этот же день в Каракасе и в других городах страны вспыхнули массовые акции против Мадуро.

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Теги: США, видео, Венесуэла, Вьетнам, интервенция, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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