Трамп считает спецслужбы США "наивными" и послал их "в школу"

Президент США Дональд Трамп обвинил спецслужбы страны в наивности и беспечности относительно угрозы со стороны Ирана. Об этом он написал в Twitter в среду, 30 января.

"Представители спецслужб кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело касается иранских угроз. Они ошибаются!" - подчеркнул американский лидер.

Трамп допустил, что разведке необходимо вернуться в школу.

"Они испытывают ракеты (на прошлой неделе) и разгуливают по краю пропасти. Единственное, что их сдерживает - это их разрушающаяся экономика. Возможно, разведка должна вернуться в школу", - указал президент США.

По данным СМИ, таким образом Трамп отреагировал на слова директора Национальной разведки Дэна Коутса, который заявил, что спецслужба "не верит" в работу Ирана над военной ядерной программой.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but....