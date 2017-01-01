В Белом доме считают, что Трампа избрали "по воле Бога"
Спикер американского лидера уверена, что ее руководитель стал президентом США потому, что этого хотел Бог.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что президента США Дональда Трампа избрали "с божьей помощью". Об этом спикер заявила в интервью христианской телекомпании CBN.
"Думаю, что Бог призывает всех нас к различным делам в различное время, и Он хотел, чтобы Дональд Трамп был избран президентом, поэтому он и стал им", - отметила Сандерс.
По ее мнению, Трамп проделал огромную работу по решению многих вопросов, которые волнуют верующих.
Также Сандерс заверила, что уход американских военных из Сирии не приведет к дальнейшему преследованию верующих христиан в этой стране.
"Президент ясно заявил, что мы поддерживаем христиан, что мы поддерживаем курдов", - указала она.
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