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Мадуро выделит €1 млрд на развитие городов Венесуэлы

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Венесуэльский лидер анонсировал выделение средств на программу развития густонаселенных городов.
Мадуро собирается инвестировать в развитие городов
Мадуро собирается инвестировать в развитие городов

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов. Об этом президент страны Николас Мадуро сообщил в Twitter.

"Стартовала программа "Прекрасная Венесуэла" с инвестициями в миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис.

Уровень накопленной годовой инфляции в стране в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов. При этом средняя зарплата составляет около 12 долларов в месяц по рыночному курсу.

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Теги: города, Венесуэла, Развитие, финансирование, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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