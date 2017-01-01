Мадуро выделит €1 млрд на развитие городов Венесуэлы

Венесуэльский лидер анонсировал выделение средств на программу развития густонаселенных городов.

Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов. Об этом президент страны Николас Мадуро сообщил в Twitter.

"Стартовала программа "Прекрасная Венесуэла" с инвестициями в миллиард евро в 62 самых густонаселенных городах, для того чтобы превратить их в самые красивые и современные в Латинской Америке", - подчеркнул глава государства.

Arranc'o la Misi'on Venezuela Bella “Juntos Todo Es Posible”, con una inversi'on de € 1.000 millones, en las 62 ciudades m'as pobladas del pa'is, para que se conviertan en las m'as hermosas y modernas de Latinoam'erica. pic.twitter.com/sMwCsIXOZK — Nicol'as Maduro (@NicolasMaduro) 30 января 2019 г.

Напомним, Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис.

Уровень накопленной годовой инфляции в стране в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов. При этом средняя зарплата составляет около 12 долларов в месяц по рыночному курсу.

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