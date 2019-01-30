Гуайдо сообщил о тайных встречах с военными Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции указал на важность поддержки со стороны военного контингента в борьбе за демократию.

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что оппозиция проводила "тайные встречи" с представителями военных и силовых структур страны. Об этом он написал в своей колонке Венесуэльцы, сила в единстве для The New York Times. По словам лидера венесуэльской оппозиции, он и его сторонники наметили три стратегических пункта в "дорожной карте" на пути к демократии - "конец узурпации, переходное правительство и свободные выборы". По словам лидера венесуэльской оппозиции, он и его сторонники наметили три стратегических пункта в "дорожной карте" на пути к демократии - "конец узурпации, переходное правительство и свободные выборы".

"Переход потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов. У нас были тайные встречи с представителями вооруженных сил и сил безопасности. Мы предложили амнистию всем тем, кто будет признан невиновным в преступлениях против человечности", - отметил Гуайдо.

Он также подчеркнул, что "прекращение военной поддержки Мадуро имеет решающее значение для обеспечения смены правительства, и большинство военнослужащих согласны с тем, что текущие страдания страны невыносимы".

23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Армия Венесуэлы находится на стороне действующего президента страны Николаса Мадуро.

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