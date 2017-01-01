В Китае мужчина устроил взрыв в отеле, есть жертвы
В результате происшествия погибли два человека и еще двое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления разыскивают.
На северо-востоке Китая неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из отелей города Дуннин. В результате инцидента два человека погибли и еще двое пострадали, сообщила местная полиция.
Отмечается, что взрыв произошел в 3.08 по местному времени (21.08 среды по киевскому времени).
По предварительным данным, полиция квалифицировала взрыв как уголовное преступление.
Правоохранители разыскивают 57-летнего подозреваемого. Мотивы его поступка не сообщаются.
Напомним, 20 января 2018 года боевики движения Талибан напали на отель Intercontinental в столице Афганистана. Во время атаки прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками.
В результате вооруженной атаки погибли шесть граждан Украины, а всего, по данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека.
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