Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волкер сообщил, где состоится следующая встреча в нормандском формате

Комментариев: 0
Встреча состоится через несколько недель в Париже, отметил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины.
Волкер анонсировал встречу в нормандском формате
Волкер анонсировал встречу в нормандском формате
US Embassy in Ukraine

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал встречу в Париже представителей стран нормандского формата - Украины, Франции, Германии и России. Об этом Волкер сообщил в интервью телеканалу Прямой, опубликованном в четверг, 31 января.

По его словам, недавно был телефонный звонок между Францией, Германией, Украиной и Россией в рамках нормандского формата. Стороны обсуждали процесс имплементации минских договоренностей. Волкер отметил, что это был абсолютно безрезультатный разговор.

"От этого телефонного звонка не было никакого прогресса. Единственно, что была запланирована встреча, которая пройдет через несколько недель в Париже, чтобы встретится лично и увидеть, есть ли какой-то прогресс", - добавил он.

Ранее Курт Волкер высказался о "плане Сайдика".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Франция, Германия, Париж, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь