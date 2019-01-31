Россия и США не смогли договориться по ракетам

Представители стран попытались еще раз договориться перед дедлайном - 2 февраля США начнут процедуру выхода из договора.

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине, но безуспешно. Об этом в четверг, 31 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.

В свою очередь Томпсон в интервью агентству Reuters сообщила, что ожидает продолжения обсуждений по вопросу ракетного договора.

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