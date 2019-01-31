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Россия и США не смогли договориться по ракетам

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Представители стран попытались еще раз договориться перед дедлайном - 2 февраля США начнут процедуру выхода из договора.
США начнут ликвидацию ракетного договора 2 февраля
США начнут ликвидацию ракетного договора 2 февраля

Россия и США попытались в очередной раз договориться по контролю над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине, но безуспешно. Об этом в четверг, 31 января, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, сообщает ТАСС.

"К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.

В свою очередь Томпсон в интервью агентству Reuters сообщила, что ожидает продолжения обсуждений по вопросу ракетного договора.

Заместитель госсекретаря также сообщила, что США, вероятно, объявят о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД в ближайшие дни. "Россия все еще не признает, что она нарушает договор", - отметила Томпсон..

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.

25 января ракетный договор обсудили на Совете Россия-НАТО. Участники встречи также разошлись в позициях по ракетам.

 

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Теги: Россия, США, ракета, ракеты, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    31.01.2019, 13:59
Оценка:  +3
flacon9havi
Пізда катьонку.
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