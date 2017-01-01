В США показали алмаз в 552 карата

По размеру и форме камень похож на куриное яйцо. Он уже вошел в список 25 наиболее драгоценных камней в истории.

В аукционном доме в Нью-Йорке показали самый большой из когда-либо найденных в Северной Америке алмазов. Об этом в среду, 31 января, сообщает ТСН.

Отмечается, что камень имеет желтоватый оттенок. Алмаз назвали "552" - именно столько карат он весит.

По размеру и форме камень похож на куриное яйцо. Он весит около 110 граммов. Стоимость камня пока неизвестна. Однако он уже вошел в список 25 наиболее драгоценных камней в истории.

Напомним, камень был найден в декабре прошлого года на руднике Diavik в Канаде. Отмечалось, что на рудниках Diavik и Ekati добывают алмазы высокого качества, но такие крупные размеры для них не характерны.

Ранее в Лесото на юге Африки был найден один из самых больших алмазов в истории – весом 910 карат. Драгоценный камень размером с два мяча для гольфа нашли на шахте Letseng компании Gem Diamonds Ltd. Ему присвоен тип цвета D и тип бриллианта IIa, что означает, что он имеет очень мало атомов азота или они вообще отсутствуют, и является одним из самых дорогих камней.

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