Главы МИД стран ЕС не планируют принимать заключение по Украине - журналист

Главы МИД стран-членов Евросоюза в феврале не будут принимать заключение о ситуации в Украине. Об этом в четверг, 31 января, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Вряд ли будут выводы Совета по Украине, когда министры иностранных дел ЕС обсудят страну 18 февраля. Стоит отметить, что министры иностранных дел не утверждали никаких выводов по Украине с 2015 года", - написал Йозвяк.

Unlikely that there will be council conclusions on #Ukraine when Eu foreign ministers discuss the country on 18 Feb. Quite telling that foreign ministers haven’t passed any conclusions on Ukraine since 2015...#Russia #Crimea #azovsea