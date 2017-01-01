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Главы МИД стран ЕС не планируют принимать заключение по Украине - журналист

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В феврале Совет министров обсудит ситуацию в Украине, однако вряд ли будут сделаны какие-то заключения, сообщил журналист.
Совет министров стран ЕС обсудит ситуацию в Украине 18 февраля
Совет министров стран ЕС обсудит ситуацию в Украине 18 февраля
Getty Images

Главы МИД стран-членов Евросоюза в феврале не будут принимать заключение о ситуации в Украине. Об этом в четверг, 31 января, сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Вряд ли будут выводы Совета по Украине, когда министры иностранных дел ЕС обсудят страну 18 февраля. Стоит отметить, что министры иностранных дел не утверждали никаких выводов по Украине с 2015 года", - написал Йозвяк.

Напомним, несколькими днями ранее делегация из ЕС прибыла в Приазовье. В ее состав входили главы МИД Дании и Чехии.

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, Азовское море, МИД
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Источник: korrespondent.net

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