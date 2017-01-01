Россию обязали выплатить Грузии 10 млн евро за моральный ущерб

Сумму в 10 млн. евро распределят между 1,5 тысячами грузин.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить Грузии 10 млн евро в виде компенсации морального ущерба, нанесенного 1,5 тысячам гражданамГрузии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.

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“Европейский суд по правам человека постановил шестнадцатью голосами против одного, что Россия должна выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного группе из не менее 1500 граждан Грузии“, - говорится в сообщении.

Так, в соответствии с решением Суда, сумма в 10 млн. евро должна быть распределена между этими гражданами.

По 2 тыс. евро должны получить граждане Грузии, ставшие жертвами нарушения статьи 4 Протокола № 4 Европейской конвенции о правах человека о коллективной высылке. Кроме того, от 10 до 15 тыс. евро должны получить граждане, которые стали жертвами нарушения так же пункта 1 статьи 5 конвенции о незаконном лишении свободы и статьи 3 о бесчеловечных и унижающих достоинство условиях содержания под стражей.

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3 июля 2014 года большая палата ЕСПЧ огласила постановление по иску Грузии против России в связи с осуществленными с конца сентября 2006 года по январь 2007 года выдворениями и депортацией из РФ грузинских граждан. Суд признал нарушение Россией положений Европейской конвенции по правам человека, но не определил сумму денежной компенсации.

В июле 2015 Грузия обратилась в ЕСПЧ с целью взыскать с России 70,32 млн евро.

Как сообщалось в мае 2018 года, Грузия обвинила РФ в гибели мирного населения в 2008 году.