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В Варшаве горит торговый центр

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Огонь охватил весь зал с потребительскими товарами. Его конструкции частично обрушились.

В торговом центре Варшавы в четверг, 31 января, произошел масштабный пожар. Из помещения эвакуировали около 100 человек, сообщает RMF FM.

Отмечается, что возгорание началось в зале с пищевыми продуктами. Позже пламя охватило весь зал с потребительскими товарами. Его конструкции частично обрушились.

В верхней части зала находятся офисные помещения, туда огонь еще не добрался.

На месте работают пожарные, которые пытаются потушить огонь и не дать ему перекинуться на соседние здания.

Причина пожара пока неизвестна. Пострадавших по предварительным данным, нет.

Ранее на Закарпатье сгорел дотла магазин стройматериалов. Спасатели ликвидировали пожар около четырех часов.

А сегодня в Николаеве произошел пожар не территории морского порта.

 

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Теги: Польша, видео, пожар, Варшава, торговый центр
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Источник: korrespondent.net

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