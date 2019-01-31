Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Европарламент принял резолюцию по Венесуэле

Комментариев: 1
Хуан Гуайдо – законный временный президент Венесуэлы до проведения "новых свободных и прозрачных выборов", указано в документе.
За резолюцию проголосовали 439 депутатов Европарламента
За резолюцию проголосовали 439 депутатов Европарламента
europarl.europa.eu

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным временным президентом этой страны. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 31 января

Так, за резолюцию проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека. Еще 88 человек воздержались от голосования.

В частности, резолюция Европарламента признает Хуана Гуайдо законным и.о. президента Венесуэлы до проведения "новых свободных и прозрачных выборов".

"Европарламент признает господина Гуайдо законным временным президентом, в соответствии со статьей 233 Конституции страны и выражает полную поддержку его дорожной карте", – говорится в первом пункте документа.

Европарламент также призвал страны ЕС и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини подготовить "четкую единую позицию Евросоюза" в поддержку Гуайдо до выборов в этой стране.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти", а Хуана Гуайдо определяет, как "законно избранного главу парламента".

В то же время в резолюции говорится, что ЕС "отвергает любые предложения или попытки разрешить кризис в этой стране с применением насилия". Европарламент призывает провести независимое расследование под эгидой ООН гибели людей в ходе протестов в этой стране.

Наконец Европарламент предлагает поручить Могерини создать "международную контактную группу с государствами региона и ключевыми иностранным игроками для содействия в урегулировании кризиса".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, президент, Евросоюз, Венесуэла, Европарламент, Мадуро, Николас Мадуро, Могерини
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ruspidor    31.01.2019, 14:57
Оценка:  0
Ruspidor
Бедная мадура, как же ей теперь путину в шлаза смотреть-то?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь