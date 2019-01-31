В Бельгии проходит марш в защиту климата
В Брюсселе около 12 500 молодых людей устроили акцию протеста у дома министра окружающей среды Бельгии. Об этом сообщает RTBF.
По данным полиции, почти 15 000 молодых людей протестовали в Льеже, в то время как организаторы рассчитывали собрать 5000 человек.
Демонстранты требуют более жестких действий против изменения климата.
Марши также проходили в Германии и Швейцарии.
I’m in the middle of something here. Students marching for the planet once again in Brussels.— Maximilian Hofmann (@maxhofmann) 31 января 2019 г.
Many were inspired by last weeks demonstration. This week’s early estimates are 35,000 students in the streets.#Youth4Climate pic.twitter.com/ZGYtY2JKPO
Напомним, 24 января школьники вышли на улицы Брюсселя, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара. Шествие собрало 35 тысяч участников.
2 декабря 2018 года в массовой демонстрации приняли участие около 65 тысяч человек.
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