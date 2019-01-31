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В Бельгии проходит марш в защиту климата

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Акции проходят четвертую неделю подряд. Тысячи детей пропустили школу, чтобы присоединиться к протесту.
Марш в Брюсселе
Марш в Брюсселе
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В Брюсселе около 12 500 молодых людей устроили акцию протеста у дома министра окружающей среды Бельгии. Об этом сообщает RTBF.

По данным полиции, почти 15 000 молодых людей протестовали в Льеже, в то время как организаторы рассчитывали собрать 5000 человек.

Демонстранты требуют более жестких действий против изменения климата.

Марши также проходили в Германии и Швейцарии.

 

Напомним, 24 января школьники вышли на улицы Брюсселя, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара. Шествие собрало 35 тысяч участников.

2 декабря 2018 года в массовой демонстрации приняли участие около 65 тысяч человек.

 

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Теги: Бельгия, видео, климат, фото, марш, демонстрации, Брюссель, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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