Трамп намерен уладить торговую войну лично с Си Цзиньпином

Глава Белого дома рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем до 1 марта, для этого намерен лично поговорить с китайским лидером.

Финальная торговая сделка с Китаем не будет заключена до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский президент написал в Twitter в четверг, 31 января.

"Главные торговые переговорщики Китая находятся в США и встречаются с нашими представителями. Встречи проходят хорошо, с добрыми намерениями и в хорошем расположении духа с обеих сторон. Китай не хочет повышения тарифов и чувствует, что им будет лучше, если они заключат сделку. Они правы", - написал Трамп.

"Сегодня я встречаюсь с их главными лидерами и представителями в Овальном кабинете. Финальной сделки не будет, пока я и мой друг председатель Си не встретимся в ближайшем будущем, чтобы обсудить и прийти к соглашению по некоторым давним и более сложными пунктам", - заявил американский президент.

По его словам, представители Китая и США пытаются достигнуть максимально полной сделки и не оставлять никаких вопросов нерешенными на повестке.

"Каждая из многих проблем обсуждается и, надеюсь, будет разрешена. Тарифы в отношении Китая возрастают до 25% 1 марта, поэтому все усердно работают, чтобы закончить к этой дате", - добавил глава Белого дома.

В конце первой декады января США и Китай провели переговоры по торговым противоречиям. По их итогам Пекин пообещал существенно увеличить закупки американских товаров. Переговоры продолжились в январе.

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