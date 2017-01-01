Деньги и оружие. Как идет борьба за Венесуэлу

События в Венесуэле являются новым тестом на прочность для современного мироустройства.

В Венесуєле продолжается противостояние между властью и оппозицией, которое рискует превратиться в международный конфликт.

США и страны Запада поддерживают Хуана Гуайдо, который объявил себя исполняющим обязанности президента 23 января.

Россия – действующего президента Николоса Мадуро.

Ситуация накаляется, против Гуайдо завели уголовное дело, Мадуро игнорирует международные ультиматумы. Вашингтон и Москва поддерживают стороны конфликта деньгами.

Проблемы Гуайдо

Верховный суд Венесуэлы постановил заморозить банковские счета и ввел запрет на выезд из республики Хуану Гуайдо.

Перед этим генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование в связи с "различными случаями насилия, которые были вызваны в Венесуэле, начиная с 22 января".

Кроме этого, генпрокурор обвинил лидера оппозиции в том, что он помогает другим странам вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Гуайдо, комментируя заявление Сааба, отметил, что он не недооценивает угрозу своего заключения, но подчеркнул, что не считает объявленные генпрокурором намерения "чем-то новым".

"Мы здесь, мы продолжим действовать и работать, чтобы противостоять гуманитарному кризису", - сказал он.

Как депутат и глава Национальной ассамблеи Гуайдо имеет иммунитет от уголовных преследований, которого может лишить только Верховный суд страны.

Мадуро держится

Николос Мадуро отклонил ультиматум европейских стран о проведении досрочных выборов президента Венесуэлы.

"Президентские выборы состоялись меньше года назад, 10 месяцев назад, они состоялись по всем конституционным и легальным параметрам. Я завоевал 68 процентов голосов избирателей. Я победил легитимно, мы провели выборы с помощью прозрачной электронной системы, с международным наблюдением", - сказал Мадуро.

Вместо этого он говорит, что готов к проведению внеочередных выборов в парламент.

"Было бы очень хорошо провести более ранние парламентские выборы, это была бы очень хорошая форма политической дискуссии, хорошее решение с народным голосованием. Я поддержал бы, если бы раньше были проведены выборы в Национальную ассамблею", - сказал Мадуро.

Требование части международного сообщества провести новые президентские выборы он назвал нелепостью и шантажом.

"Это нелепость части стран, помешанных на политике Дональда Трампа. Но кто они такие, чтобы решать здесь? Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа", - сказал Мадуро, добавив, что "если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут 2025 года".

Он также уверяет, что готов вести диалог с оппозицией.

"Правительства Мексики, Уругвая, Боливии, России, Ватикан, некоторые европейские правительства поддерживают диалог. Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили на благо Венесуэлы, для мира и ее будущего", - сказал Мадуро.

Он добавил, что отправляет письма правительствам небезразличных стран, чтобы они поддержали диалог в Венесуэле.

Также Мадуро заявляет, что президент США Дональд Трамп отдал приказ его убить.

"Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили. Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность", - сказал Мадуро.

Он также добавил, что его защищают силовики и Бог.

"Меня защищают, у нас есть хорошая система защиты, и, более того, у нас есть более существенная защита – это защита со стороны Бога, который даст мне длинную жизнь", - сказал Мадуро.

При этом он отказался отвечать на вопрос, защищают ли его российские частные охранники.

"Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме", - сказал Мадуро.

Денежный вопрос

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, заявляет, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.

В Каракас якобы прилетел самолет Boeing 777, принадлежащий российской авиакомпании Nordwind.

Министр финансов Венесуэлы заявил, что никакие российские самолеты в аэропорт столицы страны не прилетали. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о венесуэльском золоте, призвал “аккуратно относиться к разным уткам и так далее”.

По оценкам Bloomberg, 20 тонн золота — примерно 20% золотых резервов Венесуэлы. Стоимость такой партии драгоценного метала — около 840 миллионов долларов.

В Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами, ссылаясь на источники, сообщает Новая газета.

Источники издания в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ.

"Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами", - сообщают в издании.

Тот самый Боинг

В СМИ утверждают, что к январю 2019 года в хранилищах Центрального банка России находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

Предположительно, что это венесуэльское золото загружалось в Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января.

После чего, золото доставили в Дубай и продали за наличные средства. Рыночная цена 30 тонн золота составляет примерно 1,2 млрд долларов.

Сообщается, что за последнюю декаду это уже второй рейс Boeing 757 в Каракас.

В свою очередь, США подтвердил право Хуана Гуайдо контролировать средства на счетах Венесуэлы в американских банках. Тоже самое может сделать и Великобритания.

Ждать ли военного вторжения

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон пришел с открытым блокнотом на одну из пресс-конференций по поводу событий в Венесуэле. Журналисты заметили, что в нем было написано: “Афганистан — приветствуем переговоры” и “5000 солдат в Колумбию”.

Колумбия — один из главных партнеров США в Южной Америке — имеет с Венесуэлой общую границу. Крупнейшие СМИ немедленно начали рассуждать о том, что Вашингтон рассматривает возможность вооруженного вмешательства во внутриполитический конфликт в Венесуэле.

Тот самый блокнот

В Белом доме не стали прямо опровергать эти предположения — представитель администрации в ответ на просьбу о комментарии лишь коротко сказал: “Как раньше говорил президент, все варианты рассматриваются”.

В то же время источник в Пентагоне рассказал журналистам, что министерство не ведет никакой подготовки к отправке войск в Южную Америку. Он также напомнил, что в Колумбии на постоянной основе находится американский контингент, численность которого составляет несколько сотен человек.

Мадуро, в свою очередь, заявил, что у властей Венесуэлы есть российское вооружения "самого высокого уровня", а персонал прошел подготовку в Российской Федерации.

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью", – отметил он.

По словам Мадуро, он просил Путина о постоянных контактах, поддержке на дипломатическом и политическом уровнях в ООН, защите "правды Венесуэлы в международном плане".

"Во время разговора несколько дней назад он мне сказал, что мы будем усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем направлениям", – заявил опальный президент Венесуэлы.

"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", – заявил он.

На вопрос, будет ли он запрашивать новое оружие, Мадуро ответил: "У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие".

"Оно прибывает каждый месяц, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, тут нет ничего экстраординарного", – заявил Мадуро.