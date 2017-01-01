В Европе зафиксировано рекордное загрязнение воздуха

Столица Сербии Белград по показателю загрязненности атмосферного воздуха опередила все города мира.

Загрязненность атмосферного воздуха в Белграде побила мировой антирекорд. По этому показателю столица Сербии опередила все города мира, сообщила в четверг, 31 января, газета Telegraf.

По данным издания, в четверг индекс качества воздуха (AQI, ИКВ) в Белграде составил 399 единиц, что представляет серьезную угрозу здоровью любого человека. Но это лишь усредненный показатель, в отдельных районах города индекс ИКВ превысил все допустимые нормы, составив 426 в районе Стари-Град. В воздухе было зафиксировано превышение частиц пепла, вредных веществ и дыма.

Известно, что на втором месте в рейтинге после Белграда с большим отрывом по загрязненности оказался Дели (195), на третьем - Катманду (188). В список попали еще два города Восточной Европы - Скопье (седьмое место, 166) и Познань (десятое место, 162).

Такой уровень загрязнения воздуха сербские синоптики объяснили погодными условиями. По их данным, сильный туман, опустившийся на город (видимость утром не превышала 300 м), не позволял вредным веществам рассеиваться в атмосфере. В результате выхлопные газы и печное отопление в частном секторе города привели к рекордному загрязнению.

Согласно принятым в мире нормативам, чистота воздуха в промежутке от 101 до 150 является нездоровой для чувствительных людей и может сказываться на их самочувствии, но не оказывать видимого влияния на "среднестатистического человека". Коэффициент от 151 до 200 считается нездоровым и чреват для здоровья любого человека, а особенно восприимчивые к качеству воздуха люди могут при этом испытывать более серьезное недомогание. Уровень от 201 до 300 считается очень нездоровым и весьма опасным для большинства населения. Показатель 300 фиксирует опасный уровень загрязнения, представляющий угрозу для любого человека.

Напомним, концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017 году достигла рекордного уровня.

Также сообщалось, что в ЕС согласовали ограничения по выбросу CO2 для грузовиков.

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