Беларусь сняла ограничения на американских дипломатов

Официальный Минск снял ограничения на количество американских дипломатов в Беларуси, заявили в МИД страны.

Власти Беларуси отменили ограничения на количество американских дипломатов в стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая в четверг, 31 января, в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

В частности, дипломат подчеркнул, что Минск выступает за нормализацию отношений с США и Евросоюзом, но на этом пути предстоит много работы.

Кравченко также отметил, что Минск не расценивает рост военного присутствия НАТО на востоке Европы как прямую угрозу Беларуси.

"Это создает дополнительные риски и вызовы для безопасности в регионе. Мы не видим это как прямую угрозу Беларуси. <...> Но я не говорю, что мы это приветствуем. Мы в военно-политическом союзе с Россией - со всеми последствиями", - пояснил дипломат.

Напомним, в 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Беларуси по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Тогда стороны взаимно сократили штаты посольств, которые сейчас возглавляют временные поверенные в делах.

Как известно, в последнее время отношения Беларуси с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело к расширению штата американского посольства в Минске.

В октябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении с РФ не стоит.

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