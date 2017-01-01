В России нашли неизвестные фотографии Николая II

На большинстве найденных фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми.

Николай II с собакой в окружении военных pobeda26.ru

В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.

Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках.

На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.

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Ранее Business Insider показал редкие цветные фотографии Российской империи.

Также сообщалось, что в Чернигове нашли редкие артефакты. Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.Предположительно, находки относятся к периоду княжеских войн-междоусобиц.

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