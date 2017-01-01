В Венесуэле отпустили задержанных французских журналистов

Задержанных накануне в венесуэльском Каракасе французских журналистов выпустили на свободу.

В Венесуэле выпустили на свободу задержанных накануне в Каракасе французских журналистов. Об этом в четверг, 31 января, сообщило AFP.

В частности, как заявил посол Франции в Венесуэле Ромен Надаль, журналисты "здоровые и через несколько часов покинут Венесуэлу".

Напомним, двое французских журналистов, которые работают на новостную передачу телеканала ТMC, были арестованы в среду, когда вели съемку рядом с президентским дворцом в Каракасе. При этом причины задержания неизвестны.

Во вторник у президентского дворца были задержаны двое чилийских журналистов. В дальнейшем МИД Чили сообщил, что граждане республики были депортированы.

Также в Каракасе в среду были задержаны трое журналистов, которые работают на испанское информационное агентство EFE.

23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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