Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 110 человек

Количество погибших в результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс увеличилось до 110.



Число жертв прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale в Бразилии возросло до 110 человек, сообщает телеканал Globo.

По словам представителя гражданской обороны штата Минас-Жерайс Флавиу Годинью, личности 71-го погибшего уже установлены.

Ранее было известно о 99 жертвах и 259 пропавших без вести в результате ЧП.

Напомним, прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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