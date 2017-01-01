В США экстренно сел самолет из-за удара молнии

Сразу после вылета из Лос-Анджелеса в самолет, на борту которого было более 150 человек, ударила молния.

В США молния попала в самолет



В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния, сообщает

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния, сообщает KTLA

На борту воздушного судна находились 153 человека. Сразу после вылета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила молния. После этого самолет зашел на посадку.



Данные о пострадавших не приводятся.



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