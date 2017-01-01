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В США экстренно сел самолет из-за удара молнии

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Сразу после вылета из Лос-Анджелеса в самолет, на борту которого было более 150 человек, ударила молния.
В США молния попала в самолет
В США молния попала в самолет

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку после того, как в него ударила молния, сообщает KTLA.
 
На борту воздушного судна находились 153 человека. Сразу после вылета пилот заявил, что в самолет скорее всего ударила молния. После этого самолет зашел на посадку.
 
Данные о пострадавших не приводятся. 
 
Напомним, ранее молния ударила в самолет авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из Польши в Норвегию. Кроме того, в прошлом году в самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния.

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Теги: США, самолет, молния, экстренная посадка
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Источник: korrespondent.net

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