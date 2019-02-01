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От аномальных морозов в США погибли 12 человек

Комментариев: 1
Люди погибли в результате переохлаждения или в ходе ДТП на обледенелой дороге. Жертвами непогоды стали 12 человек.
США сковали морозы
США сковали морозы
Reuters (архив)


В результате сильных морозов в США погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает Reuters.

Некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие – от переохлаждения на улице.

Напомним, в США пришли аномальные морозы, в некоторых местах температура может опуститься до минус 53 градусов по Цельсию. Волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала северо-запад США и распространилась на северо-восток страны.

В Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ. 

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Теги: США, смерть, жертвы, морозы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.02.2019, 05:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
Планета входить в зону турбулентності. І люди і країни на ній теж.
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