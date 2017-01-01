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Венесуэла продаст ОАЭ 15 тонн золота – СМИ

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В общей сложности власти Венесуэлы планируют продать 29 тонн золота, хранящегося в Каракасе.
Венесуэла планирует продать ОАЭ 15 тонн золота
Венесуэла планирует продать ОАЭ 15 тонн золота
Getty Images


Центральный банк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе.

Отмечается, что власти ОАЭ расплатятся за товар наличными евро. Сумма сделки пока неизвестна. Всего Каракас планирует продать за рубеж около 29 тонн ценного метала.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

31 января депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая признает Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В резолюции Европарламенте указано, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был избран на этот пост 20 мая 2018 года на выборах с нарушениями международных демократических стандартов, его инаугурацию 10 января Европарламент классифицирует как "узурпацию власти".

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Теги: золото, ОАЭ, Венесуэла
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Источник: korrespondent.net

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