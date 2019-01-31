Из-за президентства потерял огромные деньги – Трамп

Дональд Трамп заявил о потере "огромного количества" денег за время своего президентства, но цифр не назвал.

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times , что на посту президента США невозможно много заработать.

Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги. "Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах", – сказал Трамп.



По словам Трампа, его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью "невероятных цифр", однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet