Из-за президентства потерял огромные деньги – Трамп
Дональд Трамп заявил о потере "огромного количества" денег за время своего президентства, но цифр не назвал.
Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что на посту президента США невозможно много заработать.
Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги. "Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах", – сказал Трамп.
По словам Трампа, его финансовые потери за президентский срок можно измерить с помощью "невероятных цифр", однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял.
Напомним, по данным Forbes, в 2018 году Трамп заработал около 35 миллионов долларов на продаже недвижимости. Кроме того, сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.
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