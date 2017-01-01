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В Японии зафиксирована рекордная эпидемия гриппа

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Эпидемия гриппа охватила более 2,2 миллиона человек. Это является рекордным показателем с 1999 года.
В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек
В Японии эпидемия гриппа охватила более 2,2 млн человек


Свыше 2,2 миллиона человек заболело гриппом в Японии, сообщает телеканал NHK.

В период с 21 по 27 января больницы в Японии в среднем обслуживали более 57 пациентов, больных гриппом. Отмечается, что данный показатель является рекордным с 1999 года.

В качестве профилактики японские медики советуют жителям чаще мыть руки, полоскать рот и при появлении симптомов обращаться к врачам.

Напомним, ранее в Румынии объявили эпидемию гриппа. В Украине за неделю заболели гриппом почти 200 тысяч человек. За вторую неделю 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли 8 человек, всего с начала этого эпидсезона – 19.

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Теги: Япония, грипп, эпидемия грипп
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Источник: korrespondent.net

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