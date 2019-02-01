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В Токио самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу из-за снега

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Инцидент спровоцировал выпавший ночью снег. На борту самолета находились 200 человек.
Самолет выкатился за пределы обледеневшей ВПП
Самолет выкатился за пределы обледеневшей ВПП

Самолет Boeing 787 авиакомпании Japan Airlines после посадки в аэропорту Токио выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения. Об этом в пятницу, 1 февраля, пишет NHK.

Самолет прилетел из Нью-Дели. На борту находились 200 пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал выпавший накануне снег, который спровоцировал обледенение полосы. 

 

 

Накануне в США молния попала в самолет.

Также сообщалось, что самолет, который следовал по маршруту Москва - Кишинев, совершил вынужденную посадку в аэропорту Одессы.

 

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Теги: самолет, снегопады, авиаперелет, пассажиры, фото, снег, аэропорт, лед, пассажирские перевозки, Токио, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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