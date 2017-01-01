В Индии разбился истребитель, пилоты погибли

Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу в районе города Бангалуру в штате Карнатака. Об этом сообщает ANI в пятницу, 1 февраля.

Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

Отмечается, что истребитель разбился при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Напомним, 28 января на севере Индии в штате Уттар-Прадеш разбился истребитель, после того как вылетел с базы ВВС Горакхпур. Тогда пилоту удалось благополучно катапультироваться.

Также в России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В результате аварии два члена экипажа погибли, третий умер позже в больнице.

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