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В Индии разбился истребитель, пилоты погибли

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Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.
Катастрофа истребителя Mirage 2000
Катастрофа истребителя Mirage 2000
ANI

Многофункциональный истребитель ВВС Индии Mirage 2000 потерпел катастрофу в районе города Бангалуру в штате Карнатака. Об этом сообщает ANI в пятницу, 1 февраля.

Оба пилота успели катапультироваться. Но один из их погиб при приземлении, другой умер в госпитале.

Отмечается, что истребитель разбился при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Напомним, 28 января на севере Индии в штате Уттар-Прадеш разбился истребитель, после того как вылетел с базы ВВС Горакхпур. Тогда пилоту удалось благополучно катапультироваться.

Также в России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. В результате аварии два члена экипажа погибли, третий умер позже в больнице.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, Индия, истребитель, пилот
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Источник: korrespondent.net

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