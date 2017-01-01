Трамп и Ким Чен Ын согласовали место и дату встречи - СМИ

Американский президент намерен назвать место и дату встречи с северокорейским лидером на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп согласовал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном место и дату проведения второго саммита и готов объявить их официально на следующей неделе, сообщает агентство Associated Press

"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который он спланировал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - отмечает издание.

Позже Трамп уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время своего обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

При этом глава Белого дома отметил, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР должна состояться в конце февраля, предположительно, во Вьетнаме.

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