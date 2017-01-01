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Трамп и Ким Чен Ын согласовали место и дату встречи - СМИ

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Американский президент намерен назвать место и дату встречи с северокорейским лидером на следующей неделе.
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться в феврале
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться в феврале
Президент США Дональд Трамп согласовал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном место и дату проведения второго саммита и готов объявить их официально на следующей неделе, сообщает агентство Associated Press.
 
 
"Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что объявит на следующей неделе место и дату второго саммита, который он спланировал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - отмечает издание.
 
Позже Трамп уточнил, что, скорее всего, он сделает заявление об этом во вторник во время своего обращения к Конгрессу о положении дел в стране.
 
При этом глава Белого дома отметил, что его администрация достигла "огромного прогресса" в сдерживании ядерных амбиций Северной Кореи.
 
Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР должна состояться в конце февраля, предположительно, во Вьетнаме.
 
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
 
 

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Теги: США, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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