Крушение МН17: Против Путина подали иск в ЕСПЧ на $330 млн

Иск подали родственники жертв крушения боинга МН17.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину придется лично ответить на вопросы ЕСПЧ по поводу сбитого малайзийского Boeing МН17.

Об этом сообщил адвокат Джерри Скиннер, который представляет родственников погибших пассажиров самолета, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, передает Эхо Москвы.

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Иск к Российской Федерации и лично Владимиру Путину в связи с крушением рейса МН17, начинавшийся с обращения нескольких граждан Малайзии и Австралии, расширился до 291 человека. Цифру назвал адвокат Джерри Скиннер, он же подал в ЕСПЧ иск на сумму 330 миллионов долларов.

“Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек“, — сказал Скиннер.

Напомним, 17 июля 2014 года, примерно в 16:20, над городом Шахтерском Донецкой области с экранов радаров пропал Боинг-777, принадлежавший Малайзийским авиалиниям и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.

Как сообщалось, Россия не планирует признавать вину за атаку на МН17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.