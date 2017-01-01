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Убийство Вороненкова: в РФ задержали похитителя фигуранта дела

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Российские силовики задержали одного из трех подозреваемых в похищении в Москве Юрия Василенко, проходившего по делу об убийстве Вороненкова.
Задержан один из трех подозреваемых в похищении в Москве Юрия Василенко
Задержан один из трех подозреваемых в похищении в Москве Юрия Василенко
compromat.ru

В России полиция задержала одного из трех подозреваемых в похищении в Москве Юрия Василенко, который проходил по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает в пятницу, 1 февраля, Интерфакс.

"Один из подозреваемых - житель Курска 1983 года рождения - задержан в Москве", - отметил собеседник агентства.

По его данным, пострадавшим является уроженец Харькова Юрий Василенко, имеющий двойное гражданство - РФ и Украины.

Между тем в прокуратуре Киева агентству подтвердили, что разыскивают уроженца Харькова Юрия Василенко по подозрению в соучастии в убийстве Вороненкова, однако не располагают информацией о его возможном похищении в Москве.

"Этот человек действительно разыскивается нами в связи с делом об убийстве Дениса Вороненкова. Но официального подтверждения информации, опубликованной в российских СМИ, у нас на сегодня нет", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Ранее в московском ресторане со стрельбой похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко, которого считают главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ.

Напомним, Денис Вороненкова был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и вскоре скончался в больнице.

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Теги: Россия, Москва, уголовное дело, дело, похищение, задержание, Денис Вороненков, Убийство Вороненкова
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Источник: korrespondent.net

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