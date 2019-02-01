В Германии нашли решение проблемы с поломками правительственных самолетов

Бундесвер до конца года купит три лайнера Airbus А350. Цена одного самолета составляет 150 млн евро.

Министерство обороны Германии обновит парк самолетов, которые обслуживают правительство страны. Об этом сообщает Spiegel Online.

Бундесвер намерен в конце текущего года приобрести непосредственно у производителя дальнемагистральный самолет A350. Стоимость одной новой машины составляет 150 млн евро.

В целом в ближайшие годы для парка правительственных самолетов будут приобретены три A350. Они придут на смену почти двадцатилетним А340 Конрад Аденауэр и Теодор Хойс, купленным в 2009 году в авиакомпании Lufthansa и переоборудованным для нужд правительства.

В министерстве уверены, что новые лайнеры будут более надежны, чем их предшественники.

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила министерству обороны и министерству финансов решить вопрос с модернизацией парка правительственных самолетов после нескольких инцидентов, произошедших в последнее время.

Как сообщалось, 30 января президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден отложить вылет из Эфиопии, где он находится с визитом, из-за неполадок в правительственном лайнере.

Также 29 ноября 2018 года похожая ситуация произошла с самолетом канцлера Германии Ангела Меркель - из-за технического дефекта в лайнере она была вынуждена прервать полет в Аргентину. Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.

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