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Лондон возмутился термином "колония" который ЕС употребил для Гибралтара

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В Британии заявили, что Гибралтар не является колонией страны, а "полноценной частью британской семьи".
Гибралтар не является колонией, заявили в Лондоне
Гибралтар не является колонией, заявили в Лондоне
news.sky.com

Правительство Великобритании возмутилось термином "колония" в отношении Гибралтара, который использовал Европейский Союз в своем официальном документе. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает Sky News.

Соответствующий термин появился в сегодняшнем решении послов ЕС относительно будущего безвиза для британцев.

Документ перечисляет британские территории, граждане которых имеют право на безвизовый въезд в ЕС после Brexit.

В отношении Гибралтара в документе сделано примечание: "колония Британской Короны". Также указано, что между Испанией и Британией существует спор относительно суверенитета над Гибралтаром.

В ответ на это представитель премьер-министра Великобритании заявил, что "абсолютно недопустимо описывать Гибралтар таким образом".

"Гибралтар не является колонией, и это совершенно неприемлемо - называть его так. Гибралтар является полноценной частью британской семьи и имеет зрелые и современные конституционные отношения с Великобританией", - сказал он.

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Теги: ЕС, Гибралтар, колония, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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