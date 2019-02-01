Додон после встречи с Путиным "застрял" в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон непланировал, но задерживается в российской столице уже на несколько суток.

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Президент Молдовы Игорь Додон не может вылететь из Москвы, где 30 января он встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Причина задержки в столице России вот уже на вторые сутки - плохая погода, из-за которой аэропорт Кишинева не может принимать рейсы. Из-за сильного тумана там отменили десятки рейсов.

По данным издания, у Додона напряженно работают над тем, чтобы доставить президента домой, переговоры ведутся даже с Управлением делами президента (УДП) РФ. В состав УДП входит специальный летный отряд 'Россия — официальный перевозчик высших должностных лиц РФ, который единственный может посадить самолет при таких условиях.

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Стоит отметить, что Игорю Додону уже необходимо срочно вылететь домой. Днем 2 февраля запланировано торжественное собрание по случаю 660-летия молдавской государственности, в котором должен принять участие глава государства. На мероприятие приглашены бывшие президенты и премьер-министры страны, депутаты, ученые, общественники.

Как сообщалось в декабре, Додон хочет обговорить с Киевом Приднестровье.