НАТО возложило ответственность за ракетный договор на Россию

США объявили о выходе из соглашения из-за невыполнения его условий Россией, отметили в Альянсе.

Страны НАТО возложили ответственность на Москву за одностороннее решение Вашингтона о начале процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится заявлении Альянса в пятницу, 1 февраля.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией и объявляют о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД", - сказано в заявлении.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют", - сообщается в документе.

Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения.

При этом в России не признают обвинения США и считают, что договор по ракетам нарушает Вашингтон.

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