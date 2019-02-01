Белый дом заявил о последнем шансе РФ по ракетам

США не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора.

У России есть еще полгода, чтобы выполнить условия США по ракетному договору

Шесть месяцев, которые есть у России на возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это последний шанс для Москвы. Об этом заявил в пятницу, 1 февраля, представитель администрации США, сообщает ТАСС.

"Это вопрос международного права, последний шанс для России… С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года… мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора", - сказал представитель администрации.

Он отметил, что США не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора.

"Позвольте ясно сказать: если будет гонка вооружений, то это не по вине США, а по вине России. Это Россия начала ее… Я против утверждения, что США открывают дверь к гонке вооружений. Это Россия подрывает архитектуру глобальной безопасности и это соглашение о контроле над вооружениями", - сказал представитель администрации.

Он повторил позицию США, что Россия нарушает ДРСМД, а Китай, который не связан его обязательствами, тоже располагает ракетами средней и меньшей дальности. "Каждая из этих стран обладает более 1000 таких ракет. Какой смысл США быть единственной страной, связанной договором", - сказал чиновник.

По его словам, США ясно дали понять, что именно РФ должна сделать для сохранения ДРСМД, Москва это понимает, но отказывается делать. Также чиновник отметил, что США на данный момент не рассматривают возможность разработки новых ядерных боеголовок, сообщения об обратном не соответствуют действительности. Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения. При этом в России не признают обвинения США и считают, что договор по ракетам нарушает Вашингтон.

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