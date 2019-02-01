Белый дом заявил о последнем шансе РФ по ракетам
Шесть месяцев, которые есть у России на возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это последний шанс для Москвы. Об этом заявил в пятницу, 1 февраля, представитель администрации США, сообщает ТАСС.
"Это вопрос международного права, последний шанс для России… С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года… мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора", - сказал представитель администрации.
Он отметил, что США не считают, что несут ответственность за возможную гонку вооружений в случае их выхода из Договора.
Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения.
При этом в России не признают обвинения США и считают, что договор по ракетам нарушает Вашингтон.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ПРИКАЗЫААТЬ ВЫ МОЖЕТЕ СВОИМ ХОЛОПАМ ИЗ ЕС И СВОИМ КОЛОНИЯМ ТИПА ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ...)))
Простите, вы наверное от своей щедрости так с миллионами недостойных для россиян местных на Донбассе нянчитесь, войну там ведете, осчастливливаете неблагодарных?
Как-то так?
Ай-я-я-я-яй ... а Владимир Владимирович так старается с этой войной против Украины
Ничего, Владимир Владимирович щедрый, он и на это миллиарды долларов найдет, все для счастья россиян ... и само собой Донбасс будет счастлив