Боевики Боко харам убили в Нигерии 60 мирных жителей

Экстремисты напали на город на следующий день после того, как его оставили нигерийские солдаты.

В Нигерии жертвами боевики напали на город Ранн на северо-востоке страны и убили по меньшей мере 60 человек. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации Amnesty International.

Отмечается, что нападение произошло еще 28 января, на следующий день после того, как нигерийские военные покинули город.

"Свидетели сказали нам, что нигерийские солдаты покинули свои посты за день до этого нападения", - приводит агентство слова главы представительства Amnesty International в Нигерии Осаи Оджиго. Он назвал "полным провалом" действия властей по обеспечению защиты местного населения от атак боевиков.

Ранн, находящийся в 175 км к северу от города Майдугури (административного центра штата Борно) был изначально занят боевиками группировки 14 января. Уже на следующий день правительственные войска, казалось, сумели вернуть контроль над ним. Однако Боко харам предприняла новую атаку на город. На состоявшемся 29 января брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох сообщил, что в минувшие выходные дни из Ранна бежали в Камерун около 30 тыс. нигерийцев.

Группировка Боко харам ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территории соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

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