Польша выступила за размещение ядерных ракет США в Европе

В Варшаве не исключают, что однажды ядерные ракеты НАТО будут размещены на территории Польши.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поддерживает размещение в Европе ядерных ракет США. Об этом в пятницу, 1 февраля, он сказал в комментарии Spiegel.

"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ядерные ракеты", - заявил Чапутович.

При этом он не исключил, что однажды ядерные ракеты НАТО будут размещены на территории Польши.

"Мы этого совсем не хотим. Но все будет зависеть от того, как поведет себя Россия в будущем, будет ли она продолжать свое агрессивное поведение в плане вооружений, а также будет зависеть от решений, которые примет Альянс", - заявил министр.

Напомним, сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения.

Ранее сообщалось, что Россия и США не смогли договориться о контроле над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине.

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