Трамп хочет новый договор по ракетам

Президент США заявил о желании собрать всех в "большой и красивой комнате и заключить новый договор".

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 февраля, заявил о желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Надеюсь, что нам удастся собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы хотел увидеть это", - сказал Трамп.

Ранее сегодня Вашингтон объявил о выходе из ракетного договора со 2 февраля. Дональд Трамп пообещал, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией соглашения.

При этом в России не признают обвинения США и считают, что договор по ракетам нарушает Вашингтон.

Напомним, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

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