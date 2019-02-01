Венесуэла отложила вывоз золота из страны - СМИ

Почти 1600 золотых слитков стали предметом пристального внимания как в республике, так и за рубежом.

Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из страны 20 тонн золота. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседника агентства, золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центробанка в Каракасе. При этом он не владеет информацией о деталях сделки и куда планировалось отправить золото.

Bloomberg оценивает стоимость слитков в 850 миллионов долларов и подчеркивает, что золото стало ключевым элементом "ожесточенной борьбы" за контроль над финансами республики между действующим президентом страны Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя исполняющим обязанности главы государства.

Ранее представители оппозиционного парламента Венесуэлы заявили, что в страну прибыл пустой самолет из России, который якобы должен был вывезти часть золотовалютного фонда страны . Власти страны эту информацию отрицают.

Корреспондент.net , 23 января на фоне волны протестов в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его Как сообщал, 23 января на фоне волны протестов в Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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